Москва, 29 ноября, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что, призвавшая вести диалог с Россией с позиции силы, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр похожа на ученицу младших классов с нападками на учеников совсем другой школы, вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

»Шойгу должен доказать всем, что у России самая серьёзная армия, а не кукольные солдатики! Если потребует обстановка, то ввести армию в Тирасполь, в Абхазию, в Осетию и в Донбасс, а также наделить командиров всех рангов, солдаты которых осуществляют охрану государственной границы России, правом на немедленное и гарантированное уничтожение любого нарушителя, который не подчинился требованиям российских погранвойск без указания из столицы! Вот если это будет официально объявлено министром обороны открытым текстом, то любой руководитель военного ведомства любой страны будет думать о том, как соблюсти требования своих военных о разведке русских секретов с возможностью стать зачинщиком Третьей мировой войны с гарантированным уничтожением своего государства!», — считает Сергей У.

По мнению ряда пользователей, министр обороны Германии использовала своё провокативное выражение, имея лишь цель получить финансовое обеспечение своей структуры у руководства ФРГ.

«Она деньги в Бундестаге выпрашивала. Для Германии существует жёсткий регламент, сколько каких видов оружия она может иметь. Это тупая риторика, её надо понимать в контексте, что Германия сейчас не достигает даже и пресловутого «уровня глаз» с Россией. А деньги все уходят на поддержку экономики», — пишет Beard's Shaggy.

Другие указали на то, что Германия, как и ЕС в целом никогда не будет настроена дружелюбно по отношению к России. Они уверены, что необходимо надеяться только на себя и перестать вести себя миролюбиво в ответ на заявления, подобные тому, что обнародовала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Шойгу должен понимать, что союзников в лице США и Англии, как в годы Второй мировой войны, у России не будет. И Германия уже не та. Запад воевать не будет, а задавит экономически. Арестует всё, что можно будет за границей и наложит такие санкции, что даже муха не проскочит», — написал Валерий М.

Нашлись и те, кто выразил свою точку зрения, согласно которой тот тон, с которым выступила министр обороны ФРГ, говорит о потере совести у представителей данной страны. Они напомнили, какое количество горя народ этой страны принёс жителям Советского Союза и всего мира.

«Сколько детей и женщин эти сволочи (нацисты) убили на нашей земле. Ведь эти потери гораздо выше боевых. И сейчас вот такие заявления! Думаю, на такие вот заявления реагировать нужно очень жёстко, после чего выставлять счёт, который ранее не был оплачен после вывода Советских войск. Тогда и газ будут покупать и вообще, всё будут покупать!», — поделился мнением Юрий Т.

Напомним, 29 ноября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что призвавшая вести диалог с Россией с позиции силы, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр похожа на ученицу младших классов с нападками на учеников совсем другой школы.