Ереван, 29 ноября, 2020, 22:53 — ИА Регнум. Полиция Армении опровергла сообщения о задержании мужчины, который якобы кинул яйцо в автомобиль премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении полиции, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Ранее в СМИ и социальных сетях была распространена информация о том, что в полицейское отделение был доставлен гражданин за то, что кинул яйцо в машину Пашиняна.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении проходят акции протеста, участники которого требуют отставки Пашиняна.

Однако, по словам самого премьера, протесты и призывы к смене власти в Армении, которые начались после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, не получили поддержки в обществе.

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