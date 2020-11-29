Приштина, Сербия, 29 ноября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Лидер оппозиции и бывший премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти 28 ноября заявил, что Косово до сих пор не обладает полным суверенитетом на своей территории. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

В ходе визита к монументу одного из создателей Армии освобождения Косово (алб. УЧК) Адему Яшари Курти заявил, что Косово сможет добиться международного признания и подлинной стабильности только под руководством честного, некоррумпированного правительства.

Курти напомнил, что 28 ноября 1997 года УЧК публично заявила о себе и выразил надежду на то, что его соратник по партии и также один из основателей УЧК Реджеп Селими, который в настоящее время находится в Гааге, ожидая суда по обвинению в военных преступлениях и захвате власти, с честью выдержит это испытание.