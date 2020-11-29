Тюмень, 29 ноября, 2020, 21:17 — ИА Регнум. Тюменский город Тобольск на следующей неделе посетит президент России Владимир Путин. Глава государства обсудит со специалистами вопросы нефтехимической промышленности, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» 29 ноября.

Kremlin.ru Владимир Путин в Тобольске. 2013

Это будет третий визит Владимира Путина в историческую столицу Западной Сибири. Первый раз он был в Тобольске в марте 2003 года, второй — в октябре 2013 года.

Отметим, что о рабочей поездке главы государства на крупнейший нефтехимический комбинат «Субура» — «Запсибнефтехим» — было заявлено ещё в июле 2020 года. Затем президента России ждали на Тюменском нефтегазовом форуме в сентябре. Наконец, 27 ноября стало известно о приземлении в Тобольске двух бортов с сотрудниками аппарата президента.