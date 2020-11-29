Лондон, 29 ноября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» в гостях вырвал победу у «Саутгемптона» в рамках очередного матча 10-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом — 3:2.

Jimmy Baikovicius Эдинсон Кавани

В первом тайме «Саутгемпотон» закрепил за собой преимущество в два мяча: на 23-й минуте отличился защитник Ян Беднарек, а на 33-й хавбек Джеймс Уорд-Проуз.

В начале второго тайма на поле вышел новичок «МЮ» Эдинсон Кавани, заменив Мэйсона Гринвуда. Уругвайский форвард помог гостям выиграть встречу, он оформил на свой счет 3 (2+1) результативных действия по системе «гол+пас». В пяти матчах за «дьяволов» Кавани забил три гола.

Напомним, что уругвайский нападающий подписал контракт с «манкунианцами» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на два сезона, зарплата игрока составит 10 миллионов евро за год.