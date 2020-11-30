Пекин, 30 ноября, 2020, 07:42 — ИА Регнум. Для Китая следующий год будет особенным, ведь в 2021 году будет отмечаться 100-летие основания Коммунистической партии Китая. С какими результатами приближается к этой дате Китай, руководимый коммунистами, и какие итоги были оглашены на прошедшем недавно пленуме ЦК КПК, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китайская Компартия во многом продолжает ту традицию, от которой так, по мнению многих, неразумно и безоглядно избавилась Россия в «святые» 90-е. Китай же, не отказываясь от следования коммунистическим идеям и умело приспосабливая свою стратегию к тактическим требованиям исторического момента, показал удивительную эффективность. К китайскому опыту надо пристально присматриваться, ведь он может очень пригодиться и России, когда наступит пора сосредоточиться на достижении социальной справедливости.

Важнейшей задачей, которую КПК ставила перед китайским государством и обществом, была победа над бедностью, или достижение «средней зажиточности», как принято называть это в самом Китае. Что же, эта задача решена и без всякой капитуляции перед капитализмом, в чем видят причины китайских успехов многие российские «эксперты». Напротив, успехи Китая связаны с тем, что в нем даже капиталисты служат народу.

Читайте статью Владимира Павленко «Социалистическая модернизация в КНР в решениях Октябрьского пленума ЦК КПК».