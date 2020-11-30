Минск, 30 ноября, 2020, 08:01 — ИА Регнум. Последнее время многие эксперты по Белоруссии говорят о том, что Александр Лукашенко сам ответствен за разгул белорусского как бы патриотического национализма. О том, какие деятели выросли на этом поле, какова их роль в белорусских протестах последнего времени и чем они собираются «отблагодарить» Лукашенко, рассказывает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Когда-то, в далеком уже 1994 году, Александр Лукашенко победил своих соперников на президентских выборах используя идею воссоединения с Россией и борьбы с местечковым национализмом. С тех пор, к сожалению, мысль о том, что тот самый дремучий национализм надо пестовать и использовать в борьбе за «независимость» все глубже внедрялась в умы как самого Лукашенко, так и его команды. И вот, выборы этого года продемонстрировали убедительный результат такой стратегии.

Те, кого лукашенковцы выращивали как средство для противостояния объединению с Россией в рамках Союзного государства, «укусили кормившую их руку» и принялись свергать недостаточно с их точки зрения националистского Лукашенко. Что же за «борцы» собрались под коллаборационистскими знаменами? Читайте статью Сергея Артёменко «"Белорусизация»: вскормленный Лукашенко зверь теперь хрустит его костями».