Москва, 30 ноября, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Законопроект, который дает Генпрокуратуре РФ возможность наказывать ответственных за блокаду российских СМИ, по идее, был бы очень полезен. О том, как наказать того, кто вредит в информационном пространстве, рассказывает обозреватель Галина Смирнова.

Globallookpress Генеральная прокуратура России

Законопроект не предполагает, что надо блокировать на территории РФ ресурс, уличенный в блокировке российских СМИ. Вообще, в нормальном случае все должно выглядеть очень вежливо и пристойно: владельцу СМИ сообщают, что он нарушил, владелец исправляет нарушение, владельца удаляют из перечня тех, кто нарушает. Так сказать, вычеркивают из списка.

Но это в том случае, если нарушитель сознательный, а какое-нибудь российское СМИ или даже все их скопом заблокировал случайно и без злого умысла. Только вот как отреагирует иностранный владелец какого-нибудь сетевого фейкомета. если ему сообщат, что он «внесен в список». Наверное, очень испугается.

Читайте статью Галины Смирновой «Закон с изюминкой: Генпрокуратура допускается к информполитике России».