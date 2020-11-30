Киев, 30 ноября, 2020, 06:43 — ИА Регнум. «Шаг влево, шаг вправо расцениваются как попытка к бегству» — это замечательное правило было применено к Украине ее кредиторами. Как МВФ ставит в стойло расшалившихся и вообразивших себя свободными украинских политиков, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Попытка украинского руководства законодательно поддержать украинское производство вызвала неудовольствие посла Евросоюза Матти Маасикаса. Так что законопроект, предусматривающий локализацию определенного процента украинского производства на территории Украины, пришлось быстренько поставить на паузу.

И пусть в Евросоюзе, куда Украина так стремится, локализация производства — дело обычное, всяким мелким прихвостням с кандидатским статусом оно, похоже, не по чину. Читайте статью Андрея Ганжи «Как МВФ давит «украинский бунт»».