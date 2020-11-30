Стамбул, Турция, 30 ноября, 2020, 04:58 — ИА Регнум. Недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Стамбул похож на передачу «явок и паролей» между Константинопольским патриархатом и теми, кто может сменить команду президента Дональда Трампа на властном посту. О том, откуда возникла и как послужила США ставка на Константинопольский патриархат, рассказывает редактор Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

Интересно, что Майк Помпео демонстративно отказался от встреч с турецкими дипломатами, а всю энергию направил на обсуждение чего-то очень важного с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Турецкие эксперты теряются в догадках, не был ли этот необычный визит экстравагантным способом Вашингтона высказать свое неудовольствие действиями турецкого президента Реджепа Эрдогана?

Но, скорее всего, дело совсем в другом. Команда президента Дональда Трампа потихоньку готовит своих контактеров из других стран к возможной смене властных лиц в Вашингтоне. А Константинопольский патриарх в свете развернутой США борьбы за религиозную свободу еще не раз может пригодиться. Читайте статью Станислава Стремидловского «Кому Байден передаст «пароли и явки» в Константинопольском патриархате?».