Москва, 29 ноября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Работников и ветеранов АО «Мосгаз» со 155-летием со дня основания организации поздравил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Соответствующая телеграмма обнародована 29 ноября на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Поздравляю вас (Работников и ветеранов — прим. ИА REGNUM) со знаменательной датой… — говорится в телеграмме. — Впечатляющие достижения «Мосгаза» — это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно относятся к делу».

Мишустин отметил, что компания, которая обеспечивают голубым топливом промышленные предприятия, объекты энергетики и миллионы квартир жителей столицы, активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование.

Глава правительства РФ также подчеркнул, что данный подход позволяет повышать контроль и качество обслуживания, автоматизировать процессы управления, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Напомним, 155 лет со дня образования «Мосгаза» отмечается 29 ноября 2020 г.

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