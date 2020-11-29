Кабул, 29 ноября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. На востоке Афганистана совершен новый теракт. Об этом 29 ноября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-секретаря администрации губернатора Газни Вахидуллах Джумазада.

Jim Gordon После взрыва автомобиля

По его словам, взрыв произошел в городе Газни. По последним данным, в результате инцидента погиб 31 человек, еще 24 получили ранения.

Джумазада добавил, что неизвестные подорвали заминированный автомобиль у здания, где находились подразделения спецназа.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Афганистан должен «сохранить завоевания демократии и прав человека», достигнутые после 2001 года.

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