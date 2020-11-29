Москва, 29 ноября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу подверг критике заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении России. Об этом 29 ноября он сообщил во время общения с журналистами.

Krd Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Поводом для высказывания главы российского оборонного ведомства стали слова Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией следует разговаривать с позиции силы.

«Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — отметил Шойгу, выступая в штаб-квартире Российского географического общества.

Напомним, предыдущий министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен также высказывалась за общение с Россией с позиции силы. Тогда Шойгу посоветовал министру «у дедушки спросить, каково это разговаривать с нами с позиции силы».