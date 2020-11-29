Минск, 29 ноября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В Минске и других городах Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали более 120 митингующих, которые выступали против итогов президентских выборов в стране. Об этом 29 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

ИА REGNUM Грузовик с белорусскими силовиками. Минск. 29 ноября 2020

По информации правозащитников, всего в стране были задержаны 123 участника акций протеста. Большинство из активистов были задержаны в столице Белоруссии.

Ранее сообщалось о 68 задержанных.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста недовольных действующей властью проходят в Минске и других городах Белоруссии 29 ноября.

Читайте также: В Белоруссии силовики в ходе протестов задержали около 70 человек