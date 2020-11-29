Калуга, 29 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 137 человек за последние сутки, сообщает 29 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано 142 подтверждённых случая.

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 850 человек, 1 тыс. 825 человек находятся на лечении, 13 тыс. 916 человек выздоровели, 109 человек умерли.

Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (380), в Обнинске (218), в Боровском районе (162) и в Людиновском районе (131).