Джакарта, 29 ноября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Вулкан Левотоло, который расположен в Индонезии на острове Ломблен (Лембата) в южной части страны, начал извержение сегодня, 29 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Сообщается, что вулкан выбросил столб пепла на высоту около четырех километров. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Власти Индонезии спешно запретили полеты в районе извержения, а также закрыли местный аэропорт.

В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, что местное население в панике эвакуируется.