Минск, 29 ноября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В Белоруссии в ходе протестов, которые сегодня, 29 ноября, в очередной раз проходят в различных городах и населенных пункта республики на текущий момент задержали 23 человека. Соответствующий список предоставила пресс-служба правозащитного центра «Весна».

(сс) Homoatrox Задержание протестующего на акции протеста в Минске

21 протестующего задержали в Минске, двоих — в Боровлянах (одна из них — женщина).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Боровлянах протестующие заблокировали проезд микроавтобусу силовиков. В результате чего против участников протеста был применен газ.