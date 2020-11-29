Минск, 29 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Боровлянах (Минский район) протестующие 29 ноября в ходе протеста окружили микроавтобус сотрудников правоохранительных органов, сообщает издание TUT.BY.

(сс) Homoatrox Силовики на протестном марше в Минске

Произошедшее было снято на видео очевидцами. Согласно видеозаписи, несколько десятков человек заблокировали проезд микроавтобусу, возле которого стояли несколько силовиков, одетых в экипировку черного цвета. Несмотря на постоянные сигналы водителя транспортного средства, протестующие на расходились.

У нескольких силовиков, стоявших у микроавтобуса было оружие. Один из них сделал предупредительный выстрел в воздух, который не привел к ожидаемому эффекту. Люди подняли руки вверх, однако блокировка транспортного средства была продолжена.

Также силовики пытались вытолкать протестующих с дороги. В итоге один из правоохранителей принес баллон и подойдя поближе к протестующим распылил из него газ непосредственно на людей. После этого люди стали расходиться. Однако одна из протестующих бросилась на представителя правоохранительных органов, который распылил вещество из баллона в том числе непосредственно на нее. В итоге женщину задержали и отвели в микроавтобус.

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