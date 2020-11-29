Калькутта, Индия, 29 ноября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. В экспозицию Мемориального музея Виктории после реставрации возвращена работа русского художника Василия Верещагина «Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году». Об этом сообщил глава музея Джаянта Сенгупта агентству ТАСС.

Василий Верещагин. Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году

Эта работа была убрана из выставочного зала музея более 20 лет назад. Реставрационные работы осложнялись тем, что полотно является одним из крупнейших в мире. Размер картины составляет 497,84 см на 695,96 см.

«Нам даже пришлось сооружать специальный подъёмник для работы специалистов на разных уровнях. Эта реставрация — уникальная операция», — объяснил глава музея.

Картина «Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году» попала в музей в Калькутте, сменив несколько владельцев. Первоначально её приобрёл американский предприниматель Эдвард Мэлли, после этого картина перешла вице-королю Индии лорду Керзону. В Мемориальный музей Виктории полотно русского художника передал его последний владелец — махараджа Джайпура.