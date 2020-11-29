Москва, 29 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Полутеневое затмение Луны, доступное для наблюдения из восточных регионов России, состоится 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лунное затмение

Затмение можно будет наблюдать с 10:32 по московскому времени, продолжительность лунного затмения составит 4 часа 21 минуту. В ходе затмения Луна погрузится в южную часть земной полутени на 0,85 площади диска.

В западной части России это явление наблюдать не получится, так как Луна будет находиться под горизонтом. Жители восточных регионов России при благоприятной погоде смогут увидеть затмение невооружённым взглядом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Роскосмос опубликовал снимки редкого кольцеобразного затмения Солнца.