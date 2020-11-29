Екатеринбург, 29 ноября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» переиграл команду «Сочи» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Фан-сектор Урала

Игра прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече гола стал полузащитник екатеринбургской команды Алексей Евсеев, который вышел на замену и отличился забитым мячом на 86-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча «Урал» набрал 19 очков, что позволило ему занять 11-е место турнирной таблицы РПЛ. У «Сочи» 24 очка и восьмое место.