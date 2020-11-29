Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зафиксирован резкий рост числа носителей коронавируса. Так, положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 330 человек. Донскими лабораториями проведено 8 тыс. 65 тестов. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 29 ноября. Накануне сообщалось о 320 новых носителях коронавируса, при этом было выполнено 8 тыс. 219 исследований на SARS-CoV-2.

Mos.ru Медицинские работники в защитных масках и костюмах

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Новые носители коронавируса выявлены в 45 муниципальных образованиях Ростовской области. На областной центр приходится 117 случаев заражения. По-прежнему около трети заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 2,7% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 39 тыс. 673 случая заражения коронавирусом.