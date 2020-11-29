Киев, 29 ноября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В вооруженных силах Украины за сутки подтвердили 108 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 29 ноября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

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Шесть военнослужащих были госпитализированы в военно-медицинские учреждения. 102 инфицированных получают лечение дома под наблюдением медицинской службы, восемь из них — работники ВСУ.

На текущий момент в украинской армии коронавирусом инфицированы 3077 человек. За весь период пандемии 7059 человек в ВСУ выздоровели, 26 — умерли от оложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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