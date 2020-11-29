Лондон, 29 ноября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. В возрасте 85 лет скончался британский актер Дэвид Проуз, который исполнял роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киносаги «Звездные войны» (Star Wars, 1977−1983). Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает ВВС.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая». Реж. Ричард Маркуэнд. 1983. США Дэвид Проуз в роли Дарта Вейдера

Проуз родился 1 июля 1935 года. Самая известная роль Проуза — физическое воплощение (без голоса) Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звёздных войн». Проуз также был бодибилдером и тяжелоатлетом.

В Британии он также знаменит тем, что исполнял роль супергероя по имени Человек Кодекса Зелёного Креста. Проуз родом из Бристоля. В юности посещал Бристольскую грамматическую школу.