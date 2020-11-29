Тверь, 29 ноября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Отключения электроснабжения на территории Тверской области из-за снегопада 28 ноября устранены по данным на утро 29 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Восстановление электричества после снегопада в Тверской области

Работа продолжается в отдельных муниципальных образованиях по индивидуальным заявкам потребителей и глав муниципальных образований, также энергетики укрепляют ослабленные участки и устраняют опасные обледенелые деревья, ветви после воздействия обильных снежных осадков. Ситуация находится под личным контролем губернатора Тверской области Игоря Рудени. В регионе продолжает действовать межведомственный штаб по контролю за обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, из-за сильного снегопада, обрушившегося на Тверскую область, без электроснабжения остались жители в Удомельском, Вышневолоцком и Осташковском городских округах, Рамешковском, Торжокском и Торопецком районах, Западнодвинском, Пеновском, Весьегонском муниципальных округах, всего — около 11 тыс. человек.