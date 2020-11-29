Воронеж, 29 ноября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Ещё 324 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 29 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 244 новых носителях.

75.ru Тест-системы на коронавирусную инфекцию

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За весь период пандемии, таким образом, в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 34 110 человек.

Выздоровели из общего числа заболевших СOVID-19 32 103 пациента, в том числе 289 человек выписаны за минувшие сутки. Скончались в общей сложности 854 пациента, девять человек вошли в статистику за последние сутки.