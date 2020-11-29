Краснодар, 29 ноября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки подтвердили 172 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 29 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 178 новых носителях инфекции.

Admkrai.krasnodar.ru Скорая помощь. Краснодар

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В Краснодаре подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом, в Горячем Ключе — 12, в Туапсинском районе — восемь. По семь новых пациентов выявлены в Кавказском и Крымском районах, по пять — в Ейском, Калининском и Гулькевичском районах.

Всего на 27 ноября на территории края подтверждено 21 923 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 14 811 пациентов. Скончались 593 человека.

В тяжёлом состоянии находятся 55 пациентов кубанских стационаров: 52 подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на ЭКМО.