Минск, 29 ноября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Минске перед началом очередной акции протеста заметили военную технику и силовиков, а также закрыты отдельные станции метро и отмечены проблемы в работе мобильного интернета, сообщает 29 ноября издание TUT.BY.

ИА REGNUM ОМОН. Минск

Силовики и спецтехника находятся возле площади Независимости, военную технику заметили проезжающей по проспекту Пушкина, очевидцы также сообщили о военной технике, двигающейся в сторону центра города с района Уручье (северо-восток Минска), водомет и иную спецтехнику заметили также на площади Якуба Коласа, автобусы с силовиками — возле здания цирка, автозаки — в микрорайоне Серебрянка. Также автозаки заметили на остановке общественного транспорта ДС «Юго-Запад», а тонированные микроавтобусы — в микрорайоне Каменная горка.

По сообщению пресс-службы Минского метрополитена на вход и выход закрыли следующие станции метро: «Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига». Также на вход и выход закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости). Уточняется, что на данной станции поезда останавливается.

Напомним, начало очередной акции протеста запланировано сегодня в 12:00 в белорусских городах.