Симферополь, 29 ноября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Крыму за минувшие сутки подтверждено 230 случае заражения коронавирусом, сообщил на странице в соцсети 29 ноября глава региона Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 229 новых случаях.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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«За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 191 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на новую коронавирусную инфекцию4687 человек.

Всего на территории Республики Крым за период пандемии подтверждено 15 145 случаев заражения коронавирусом, 11 406 пациентов выздоровели, скончались 283 пациента — за минувшие сутки статистику смертности пополнили шесть человек.