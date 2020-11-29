Белгород, 29 ноября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Белгородской области 29 ноября выявлено 165 носителей коронавируса, что на восемь меньше, чем зарегистрировано за предыдущие сутки. В целом в регионе коронавирусом заразились свыше 16 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Медработники в инфекционном госпитале

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией в Белгородской области достигло 16 тыс. 038. Выздоровели после лечения 14 тыс. 436 человек, из них 29 выписаны за минувшие сутки.

В России за сутки выявлено 26 683 носителей инфекции.