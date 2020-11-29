Брянск, 29 ноября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В Брянской области 29 ноября выявлено ещё 140 носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. В целом лаборатории провели свыше 300 тысяч исследований на инфекцию, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

75.ru Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 17 тыс. 145 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после лечения 14 тыс. 385 человек, в том числе 265 пациентов выписаны за сутки.

Лаборатории проверили 2623 теста, всего с выполнено 300 тыс. 655 исследований.