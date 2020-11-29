Екатеринбург, 29 ноября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В Свердловской области за 28 ноября обнаружили ещё 381 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Сутками ранее в регионе выявили 390 заразившихся. Всего с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано уже 45 945 ковид-пациентов.

В Екатеринбурге подтверждён уже 168 случай заражения. Также они выявлены в Ачитском и Арамильском городских округах, Асбесте, Бисерти, Богдановиче, Ивделе и ряде других территорий.