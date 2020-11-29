Лас-Вегас, США, 29 ноября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Выставочный поединок с американским боксёром Роем Джонсом, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу, это что-то большее, чем просто бой. Об этом 29 ноября заявил другой американский боксер Майк Тайсон по итогам данного поединка, который ранее состоялся в Лас-Вегасе, его слова приводит MMA Fighting.

(сс) Eduardo Merille Боксер Майк Тайсон

«Иногда эти две минуты казались тремя. Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нем», — сказал он.

При этом Тайсон отметил, что спортсмены, проводя такие поединки, делают это из гуманистических соображений, помогая таким образом людям.

«Это нечто большее, я сейчас в этом», — добавил боксер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс, которые являются бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу, получат предложение от Федерации бокса России на проведение поединка в Москве.