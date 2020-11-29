Москва, 29 ноября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки выявлено 26 683 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

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Сообщается, что 26 683 новых случая заражения коронавирусом выявлены в 85 субъектах Федерации. Из них 22,1% не имеют клинических проявлений COVID-19.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 в России скончались 459 человек. Выздороветь смогли 21 987 пациентов.

Лидером по суточному приросту числа выявленных случаев заражения коронавирусом по-прежнему является Москва — в столице выявлено 6798 случаев. Далее следует Санкт-Петербург (3701), Московская область (1069), Нижегородская область (471), республика Карелия (414).