Кравчук заявил об отсутствии серьезных сдвигов к миру в Донбассе
Киев, 29 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Об отсутствии серьезных сдвигов к миру в Донбассе заявил глава украинской делегации в Трехсторонней Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук. Об этом 28 ноября он рассказал в эфире канала «Украина 24».
Кравчук также считает, что вопросы, связанные с разминированием, обменом удерживаемыми лицами, а также с контрольными пунктами въезда и выезда не решаются по причине того, что все эти вопросы Россия «привязывает» к определенным «предпосылкам». Одной из таких предпосылок по мнению Кравчука было постановление украинского парламента о местных выборах, а сейчас таковой «предпосылкой» является принятие дорожной карты, подготовленной республиками Донбасса.
Кравчук также прокомментировал свои переговоры с полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борисом Грызловым. По словам главы делегации Украины в ТКГ он задал Грызлову вопрос относительно того, почему свои предложения относительно решения конфликта в Донбассе не представляет Российская Федерация.
Читайте также: В Донбассе сочли невозможным обмен пленными с Киевом до нового года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену удерживаемыми лицами Ольга Кобцева заявила о невозможности обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса до нового года без выполнения Украиной своих обязательств.