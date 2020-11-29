Тюмень, 29 ноября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В тюменских торговых центрах появятся ёлки с письмами детей из многодетных семей Деду Морозу. Каждый может исполнить новогоднюю мечту ребёнка, исполнив просьбу к зимнему волшебнику, сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». Реж. Валентин Караваев. 1969. СССР Дед Мороз

Мальчики зачастую мечтают о машинках, игрушечных железных дорогах, футбольных мячах или настольном хоккее, девочки — о куклах, колясках, игрушечных наборах «Кухня», «Доктор», «Парикмахерская». Скейты, самокаты, наушники, «ватрушки» для катания с горки, а кому-то грезятся конфеты и пирожные. Каждый благотворитель может исполнить просьбу. которая ему по карману.

Председатель общественной организации многодетных семей Тюменской области «Радость» Елена Майсюк сообщила, что в роли Снегурочек и Дедов Морозов порой выступают сами многодетные родители, чей достаток позволяет совершить новогоднее чудо.