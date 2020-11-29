Санкт-Петербург, 29 ноября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3701 нового носителя коронавирусной инфекции, сообщили 29 ноября в оперштабе. Это всего на шесть человек больше, чем сутками ранее, однако всё равно является новым «рекордом» для города по суточной выявляемости.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках в метро Санкт-Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

В последние трое суток темпы прироста новых носителей в Петербурге значительно сократились, что может свидетельствовать о приближении к так называемому плато.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 122 216 случаев заражения за всё врем пандемии. Из этого количества выздоровел 69 471 человек, в том числе 1835 пациентов выписаны за последние сутки.

Также за истекшие сутки в Петербурге подтверждено еще 62 летальных случая, в которых COVID-19 признан главной причиной смерти пациента. Общее количество умерших непосредственно от ковида в Петербурге достигло 5412 человек. Это вторая позиция по смертности среди регионов РФ после Москвы.

За сутки в городе протестировали на коронавирус 37 043 человека, под наблюдением медиков находится 2206 человек.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 26 683 новых случаев заражения.