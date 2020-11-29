Москва, 29 ноября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс, которые являются бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу, получат предложение от Федерации бокса России на проведение поединка в Москве. Об этом 29 ноября сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Джордж Уэсли Беллоуз. Ночной клуб (фрагмент). 1907

«Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году», — приводит его слова ТАСС по поводу выставочного поединка Тайсона с Джонсом.

Также Кремлев добавил, что российская боксерская федерация будет обсуждать с американскими спортсменами возможность проведения такого поединка в День бокса, который отмечается 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выставочный поединок между американскими боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом, которые являются бывшими абсолютными чемпионами по боксу, закончился вничью.