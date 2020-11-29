Киев, 29 ноября, 2020, 10:13 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов Америки отреагировало на акцию протеста против внешнего управления Украиной, которая состоялась 24 ноября в Киеве у здания дипломатического представительства США. Соответствующее заявление дипломатического представительства Соединенных Штатов было зачитано в программе «Свобода слова Савика Шустера».

Клод Верлинд. Марионетки

«Обвинения в том, что США и другие западные партнеры занимаются «внешним управлением» внутренними делами Украины, являются не просто ошибочными, а переворачивают реальность с ног на голову», — отметили в посольстве Соединенных Штатов.

Вместе с тем в пресс-службе дипломатического представительства США предложили задать вопрос, какая страна «вторглась» на Украину, «лишила свободы, переселила и подвергла пыткам ее граждан и несет ответственность за войну», в результате которой погибли более тринадцати тысяч человек. А также — кто внутри страны «спонсирует постоянный поток судебных исков и распространение дезинформации», которая направлена на дискредитацию украинского правительства и его реформ.

В дипломатическом представительстве США на Украине сами ответили на свой вопрос, заявив, что все вышеперечисленное выгодно тем силам как внутри Украины, так и за пределами страны, которые хотят остановить «евроатлантическую интеграцию Украины» и обогащаться за счет народа Украины.

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Напомним, 24 ноября в Киеве состоялась акция протеста у здания посольства США. Во время акции была разыграна сценка в ходе которой мужчина в маске американского миллиардера Джорджа Сороса водил на поводке женщину, одетую в национальный украинский костюм (явно символизирующую Украину). В ходе данного митинга выступил также депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, который отметил, что люди, собрались на данную акцию дабы выразить свое отношение к внешнему управлению Украиной.