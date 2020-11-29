Лос-Анджелес, США, 29 ноября, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Выставочный поединок между американскими боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом, которые являются бывшими абсолютными чемпионами по боксу, закончился вничью. Поединок проходил в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр».

(сс) Nehrams2020 Майк Тайсон

По итогам всех заявленных восьми раундов, судьи признали поединок завершившимся с ничейным результатом. Оба боксера остались недовольны таким результатом, а Тайсон, который был уверен, что победил, покинул ринг со скандалом.

Также известно, что Тайсон заработал за данный поединок $10 млн, а Джонс — $3 млн, при этом оба спортсмена также получат проценты от продажи платных трансляций.

Отметим, легендарные чемпионы вышли на ринг впервые, Майк Тайсон — с 2005 года, а Рой Джонс — с 2018-го. Данный поединок был выставочным и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты.