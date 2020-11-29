Петрозаводск, 29 ноября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. В Карелии количество летальных исходов, вызванных последствиями болезни COVID-19, в минувшие сутки достигло ста случаев. Число выявленных новых заражений превышает 400 случаев в сутки, что является максимальным показателем за время пандемии.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Как сообщил 29 ноября глава региона Артур Парфенчиков, за минувшие сутки в республике выявлено 414 новых носителей, в том числе 22 ребенка. Из заразившихся 386 человек уже больны ковидом. Больше всего носителей — 175 — выявлены в Петрозаводске. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло в регионе 15 113 человек, из них 8551 человек уже выписан (+264 за сутки).

За истекшие сутки подтверждены еще два летальных исхода: в стационарах умерли две жительницы Петрозаводска, 1954 и 1936 годов рождения.

«С начала пандемии умерли 100 человек. Смертность от COVID-19 в республике составляет 16,3 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 26,6 случая на 100 тысяч населения», — отметил глава республики.

В стационарах Карелии на 29 ноября в связи с коронавирусом и пневмониями находятся 722 человека, из них в тяжелом состоянии — 102 человека, на ИВЛ — семь человек.

Напомним, что для помощи местным медикам в Карелию должны прибыть бригады врачей из Москвы и Петербурга.