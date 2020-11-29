Москва, 29 ноября, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Доцент кафедры развития человеческого капитала ТПП РФ Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что всех российских пенсионеров в 2021 году власти будут «проверять» на предмет получения «лишних доходов». Об этом она сказала в интервью агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионер

По её словам, необходимость проверить, получают ли российские пенсионеры неучтенные доходы, возникла в связи с тем, что прошла проверка Пенсионного фонда России Счетной палатой. Эта проверка показала, что значительное число пенсионеров недополучают положенные им выплаты, при этом расходы фонда растут, а возместить их не всегда удается.

По словам доцента, в первую очередь будут проверять наличие дополнительного дохода, которое влияет на получение различных надбавок и доплат к пенсии.

Доцент считает, что проверки будут проводить совместно представители Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России и органов социальной защиты населения.

К примеру, будут проверять тех, кто получает повышенную пенсию в северных субъектах, при этом проживает за пределами Российской Федерации или же получает пенсию по доверенности на другого человека. Таких будут проверять на место жительства.

Также в ходе проверки выяснилось, что ПФР иногда заводит несколько пенсионных счетов на одного человека. Это является одной из основных проблем при получении пенсии.

К примеру, если у гражданина на момент обращения за назначением пенсии было два или более счета, то пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Таким образом, размер пенсии уменьшается.