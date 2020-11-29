Минск, 29 ноября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская согласилась бы на встречу с президентом России Владимиром Путиным, если бы со стороны России поступили бы соответствующие «сигналы». Об этом 28 ноября Тихановская заявила украинскому журналисту «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

BMEIA. Gruber Светлана Тихановская

Вместе с тем бывший кандидат в президенты Белоруссии подтвердила, что со стороны Кремля к ней, как к «лидеру белорусской оппозиции» никаких сигналов о возможной встрече с Владимиром Путиным не поступало до сих пор.

«Конечно согласились бы [на встречу с президентом России Владимиром Путиным — ИА REGNUM]. Потому, что мы хотели бы быть в контакте со всеми странами и конечно хотели бы изложить свою точку зрения и услышать позицию России по белорусскому вопросу. Естественно. Мы соседи и мы будем продолжать наши отношения в будущем. Хотелось бы пообщаться и белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима (действующей власти — ИА REGNUM), а высказывания о белорусах, о нашем желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека», — заявила Тихановская.

По мнению Тихановской, в России не ожидали, что в Белоруссии на этот раз протестное движение «сильное» и протестующие по ее словам пойдут «до победы». Она также пояснила, что в глазах протестующих, которых Тихановская отождествила со всеми белорусами, президент Белоруссии Александр Лукашенко «нелегитимный». Она также подтвердила, что сразу же после президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, Россия оказала поддержку белорусской власти, которую Тихановская называет «режимом». Но сейчас по ее словам со стороны Российской Федерации идет «какой-то процесс выжидания, ожидания» и «активной поддержки» действующей белорусской власти во главе с президентом Лукашенко «нет».

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Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что у нее имеется приглашение на встечу с новоизбранным президентом США Джо Байденом.