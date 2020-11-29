Химки, Московская область, 29 ноября, 2020, 06:17 — ИА Регнум. До 500 кв. метров возросла площадь пожара на крышах двух пятиэтажных домов в городе Химки в Московской области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

50.mchs.gov.ru Пожарный

Информация о возгорании кровли двух рядом стоящих домов поступила в региональное ведомство в 03:58 мск. На момент прибытия на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений площадь горения достигла 200 кв. метров. Спасатели эвакуировали из домов 100 человек, они были временно размещены в здании школы номер четыре.

К тушению пожара были привлечены 106 человек и 38 единиц техники, в 05:40 мск возгорание было локализовано на площади 500 кв. метров. По состоянию на 06:03 мск ликвидировано открытое горение, пострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства и причины возгорания кровли устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании крыши 14-этажного жилого дома в Москве.