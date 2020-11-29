Канберра, 29 ноября, 2020, 06:03 — ИА Регнум. Полный запрет на разведение огня был введён властями из-за аномально высокой температуры в ряде регионов Австралии. Об этом 29 ноября сообщает агентство Reuters.

Сидней, Австралия

В центральном деловом районе Сиднея температура воздуха 28 ноября достигла 40 градусов по Цельсию, а в регионах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и на севере штата Виктория температура воздуха днём приблизилась к 45 градусам. Метеорологи отмечают, что температура воздуха 29 ноября составит более 40 градусов, а на севере Нового Южного Уэльса и юго-востоке Квинсленда жара может продержаться пять-шесть дней.

В связи с аномально жаркой погодой пожарные службы объявили о полном запрете на разведение огня для большей части восточной и северо-восточной части Нового Южного Уэльса. Запрет будет действовать как минимум в течение суток 29 ноября. Отмечается, что высокая пожароопасность усугубляется горячими порывистыми ветрами.

Напомним, в начале 2020 года в результате необычайно интенсивных и продолжительных лесных пожаров в Австралии сгорело почти 12 млн гектаров леса, погибли 33 человека и около миллиарда животных. Прямые убытки от лесных пожаров составили более $3,5 млрд.