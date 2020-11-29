Москва, 29 ноября, 2020, 05:41 — ИА Регнум. Более 60 российских медиков из подразделений медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли для оказания помощи населению в город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли в Степанакерт

Самолеты Ил-76 доставили военных медиков в Ереван из Хабаровска. Затем подразделения МОСН совершили переход в составе колонны техники из Еревана в Степанакерт. Колонна передвигалась в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции. В состав первого подразделения МОСН вошли врачи-хирурги, терапевты, эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Отмечается, что в Степанакерте будет организован специализированный медпункт, где будет установлено всё необходимое медицинское оборудование для оказания помощи местным жителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Армении в Нагорный Карабах за сутки вернулись более 2,1 тыс. беженцев.