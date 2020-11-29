Исламабад, 29 ноября, 2020, 04:31 — ИА Регнум. Долгожданную свободу и новый дом обрёл слон Кааван, который томился более 35 лет в зоопарке в Пакистане. Об этом 28 ноября сообщает издание Daily Star.

(сс) chillervirus Слон

Слон Кааван был назван самым несчастным и одиноким слоном в мире, животное больше 35 лет содержалось в зоопарке Маргазар в Исламабаде, условия его содержания были совершенно неприемлемые. Слон был заперт в маленьком вольере, закованный в цепи, его морили голодом и истязали. Из-за отсутствия лечения погибла единственная подруга слона, после чего Кааван впал в депрессию.

После вмешательства в судьбу слона зоозащитников, суд в Пакистане принял решение освободить животное. После медицинского обследования и лечения слона перевезли в Камбоджу, в естественную для животного среду обитания. Здесь, в специальном питомнике, Каавана отпустят на свободу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении суда в Пакистане освободить слона, более 35 лет прожившего в невыносимых для него условиях в зоопарке Исламабада.