Абу-Даби, 29 ноября, 2020, 04:09 — ИА Регнум. Военнослужащая ВВС США погибла в результате происшествия, не связанного с боевыми действиями, на авиабазе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Минобороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным американского военного ведомства, трагический инцидент произошёл 27 ноября на авиабазе Аль-Дафра. По предварительной информации, 30-летняя капитан ВВС США Киллиан Лели из города Парлина, штат Нью-Джерси, погибла в результате ДТП. Уточняется, что авария не была связана с боевыми действиями.

В настоящее время начато расследование произошедшего, устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх граждан Южной Кореи в результате наезда на них бронетранспортёра войск США.