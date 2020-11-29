Анкара, 29 ноября, 2020, 03:55 — ИА Регнум. Убийство иранского физика-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана, Мохсена Фахризаде, осудил МИД Турции. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

tasnimnews.com Мохсен Фахризаде

«Мы сожалеем о смерти иранского ученого Мохсена Фахризаде в результате вооруженного нападения в Тегеране», — сказано в заявлении МИДа Турции.

В ведомстве осудили убийство учёного и выразили соболезнования семье погибшего и правительству Ирана. Также в министерстве отметили, что Турция выступает против всех видов терроризма и любых попыток нарушить мир в регионе.

МИД Турции призвал все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе и выразил надежду на то, что убийство учёного будет расследовано, а виновные понесут ответственность в соответствии с законом.

Напомним, учёный-физик, один из создателей иранской ядерной программы, Фахризаде был убит в результате покушения на него в районе города Дамовенд в провинции Тегеран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев допустил, что убийство иранского учёного может спровоцировать вооружённый конфликт в регионе.