Москва, 29 ноября, 2020, 03:01 — ИА Регнум. Призыв министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести диалог с Россией с позиции силы прокомментировала 28 ноября в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

Захарова отметила, что Германия является «зависимой страной в сфере безопасности», уточнив, что это не её вывод, а цитата слов самой главы минобороны ФРГ, которая признавала полную несостоятельность Германии в военной сфере без США. Также дипломат напомнила, что в Германии базируется крупнейший после Японии американский зарубежный контингент и размещено американское ядерное оружие.

«Когда сила есть, но она не твоя, ты её не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься её лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах», — добавила Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков осудил слова главы минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр, призвавшей вести переговоры с Россией «с позиции силы». Конашенков сравнил немецкого политика с нерадивым школьником, который пытается компенсировать незнание предмета громкими абсурдными высказываниями.